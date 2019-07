Am Sonntagabend durfte das deutsche Rettungsschiff "Alan Kurdi" mit 65 Geflüchteten an Bord in Malta anlegen. Bundesinnenminister Horst Seehofer begrüßte es ausdrücklich, dass Malta die Menschen ins Land ließ – und bot von sich aus die Aufnahme von Geretteten an. Für die Zukunft forderte er für solche Fälle einen "tragfähigen und funktionierenden Mechanismus", an dem die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten "mit Hochdruck" arbeiten müssten. (Süddeutsche)