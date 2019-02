Streaming

Trevor Noahs Oscar-Rede enthält den perfekten Witz über die Ignoranz vieler Weißer

Oder aller, die Afrika immer noch für ein Land halten.

Die Oscars sind nicht mehr komplett weiß. Das ist wohl eine der Lehren der mittlerweile 91. Verleihung der Academy Awards.

In der Nacht auf Montag wurden die Filmpreise in Los Angeles vergeben – und zwei Jahre nach "MeToo" und vielen Debatten über Gleichberechtigung und Vielfalt wurde deutlich: Hollywood bemüht sich wirklich, mehr Frauen und mehr Nichtweiße zu repräsentieren. Sowohl auf der Leinwand, wie auch auf der Oscar-Bühne.

Das heißt allerdings nicht, dass es nicht immer noch viel Ignoranz im Business gibt – oder schlichtweg Unkenntnis – wie nun ein Witz von Trevor Noah zu "Black Panther" zeigt.

Im Laufe der Oscar-Verleihung werden traditionell Stück für Stück die zehn Nominierten der Kategorie "Bester Film" vorgestellt. Eine Laudatorin oder ein Laudator kündigt den Film kurz an, dann wird ein Minitrailer gezeigt. Welcher Film dann gewinnt, wird erst ganz am Ende der Oscar-Nacht enthüllt.

Die Comic-Verfilmung "Black Panther" war mit als bester Film nominiert, Latenight-Talker Trevor Noah durfte die Laudatio halten. In der brachte er einen ziemlich offensichtlichen Witz unter – und einen versteckten. Letzterer offenbart, wie wenig viele von uns sich immer noch mit Afrika beschäftigen.

"Black Panther" spielt im fiktiven afrikanischen Staat Wakanda. Das Land ist sehr reich und fortschrittlich, kein Dritte-Welt-Land – sondern Industrienationen wie den USA und Deutschland weit überlegen. Es wird angeführt von T'Challa (Chadwick Boseman), der in die Superheldenidentität des "Black Panther" schlüpft.

Der Film veränderte für einige den Blick auf einen ganzen Kontinent. Für gewöhnlich werden in den Medien industrialisierter Länder afrikanische Staaten als Krisengebiete, von Bürgerkriegen zerstörte Orte oder als komplett verarmt dargestellt.

Mit dem Comic-Hit "Black Panther" hatten Schwarze auf aller Welt plötzlich einen Film aus dem Herzen Afrikas, auf den sie stolz sein konnten.

Viele identifizieren sich nun mit dem fiktiven Land, der Gruß "Wakanda Forever" wird an Unis und in Sportstadien gerufen. Trevor Noah tat es in seiner Rede gleich – und tat so, als sei er gebürtig aus dem nicht existenten Wakanda: