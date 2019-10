Ich könnte mir vorstellen, dass man in Berlin beispielsweise nur wenige Leute so mobilisieren könnte: Einerseits, weil sie aus Datenschutzbedenken Bluetooth deaktiviert haben, andererseits, weil die Verbreitung von Apple-Produkten geringer ist. In der Bahn würde man dann vielleicht zwei Leute finden, denen man etwas senden kann. Das sieht in Hongkong bedeutend anders aus.

Wenn es um die Kommunikation der Protestler geht, wird auch viel von Messengern wie Telegram gesprochen. Warum ist AirDrop trotzdem so wichtig?



Das ist die Sache mit Telegram und auch LIHKG.com, einer Plattform ähnlich wie reddit: Alle möglichen Leute können Vorschläge machen, diese Gruppen sind ständig aktiv. Die Leute posten unaufhörlich. Das ist sozusagen Fluch und Segen: Fluch, weil es einen Informations-Überfluss gibt. Und Segen, weil solche Plattformen eben notwendig sind für eine führungslose Bewegung. Damit wird die Selbstorganisation überhaupt erst möglich.

Vor allem bei Telegram organisiert sich der Protest mittlerweile in Gruppen auf Distrikt-Level und sogar Unterdistrikt-Level. Und es gibt auch geheime Gruppen, in denen nur Leute sind, die sich untereinander kennen, die zum Beispiel Hardliner sind. Die App nimmt also schon eine Schlüsselfunktion ein.

Telegram und LIHKG sind wichtig für die Ideenfindung und für gewisse Leute, die sich untereinander kennen, um alle auf einen Nenner zu bringen. Aber für die Massenmobilisierung wird dann unter anderem AirDrop verwendet – neben Social Media und gedruckten Flyern beispielsweise.

Besteht in der zunehmenden Digitalisierung der Proteste nicht auch die Gefahr, dass sie von der Regierung einfacher unterbunden werden können?

Das ist ja eben das Potential von AirDrop. Es gibt keine Log-Files und das Internet wird nicht genutzt, weshalb staatliches Monitoring und Repression sehr schwer werden. Vorausgesetzt natürlich, der Staat bekommt es nicht hin, die Funktion direkt von Apple ausschalten zu lassen.

Bei verschlüsselten Messengern und anonymen Plattformen sieht es anders aus, weil der Datentransfer über das Internet läuft. Damit das trotz Internetzensur klappt, sind oft VPNs nötig, die beispielsweise in China teilweise selbst vom Staat kontrolliert werden. Auch wenn verschlüsselte Inhalte im Idealfall für den Staat nicht lesbar sind, kann Telekommunikation oft dennoch überwacht werden.

Würdest du sagen, dass sich der Protest immer weiter professionalisiert?



Der war von Anfang an schon sehr professionell, weil die Demonstrierenden viel gelernt haben aus den Regenschirm-Protesten 2014. Allein dass es eine eher führungslose Bewegung ist, war eine Entscheidung, die getroffen wurde, weil man einfach gesehen hat, dass viele aus der damaligen Führungsriege im Knast gelandet sind und man das nicht wieder riskieren will.

Natürlich gibt es auch jetzt Leute, die eher im Mittelpunkt stehen. Aber es ist nicht so institutionalisiert wie vor fünf Jahren, als Leute wie Joshua Wong und Alex Chow die Forderungen diktiert haben und bestimmt haben, was alle anderen machen sollen.

Den Leuten ist nun bewusst geworden, dass die Regierung fähig ist, Leute für viele Jahre hinter Gitter zu bringen für Dinge, die in einer Demokratie als legitim gelten. Deswegen wurde beispielsweise auch die Benutzung von Verschlüsselungs-Apps in Hongkong deutlich relevanter.

Könnte der Einsatz von AirDrop auch in anderen autokratisch regierten Ländern einmal so wichtig werden?

Singapur wäre ein wichtiges Beispiel, außerdem Macau und auch China selbst: In Städten wie Shanghai und Peking gibt es eine sehr große Dichte an Apple-Produkten – AirDrop funktioniert dort auch, im Gegensatz zum freien Internet. Ich will jetzt aber nicht sagen, dass AirDrop die Technologie ist, die zum Niedergang aller Diktatoren führen wird.

Allerdings ist AirDrop in Hongkong zum ersten Mal zweckentfremdet worden für die Protestmobilisierung. Ich kann mir deshalb verschiedene Szenarien vorstellen, in denen damit Hongkong zum Vorbild werden könnte und dass es dann Regime schwerer haben könnten, kollektive Aktionen zu unterbinden.