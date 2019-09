In einem Brief hatte sich Joshua Wong, ein Anführer der Proteste, gemeinsam mit in Deutschland lebenden Hongkongern an die Bundeskanzlerin gewandt. Darin baten die Aktivisten Merkel um ein Treffen und um ihre Hilfe im Kampf für die Freiheit. Den Brief hatte die "Bild"-Zeitung veröffentlicht. In Peking mahnte Merkel eine friedliche Lösung an, es müsse alles daran gesetzt werden, Gewalt zu vermeiden. (SPIEGEL)

Wir haben mit Joshua Wong über die Zukunft des Protests gesprochen. Und darüber, wie er trotz Angela Merkels Absage mit ihr ins Gespräch kommen will.

Eine persönliche Antwort auf den Brief hat Joshua von der Bundesregierung nicht erhalten, sagt der 22-Jährige bento. Er habe lediglich aus den Medien von der Antwort von Regierungssprecher Steffen Seibert erfahren. Seibert hatte mitgeteilt, dass sich an Merkels Reiseprogramm nichts geändert hätte. (SPIEGEL)