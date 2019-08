Es gab in der Bewegung Debatten darüber, mit welchen Mitteln wir unsere Ziele erreichen wollen. Moderate Demonstranten schlagen einen friedlichen Weg vor, während die Radikaleren, die eher aus der jungen Generation kommen, eher Gewalt einsetzen wollen. Gegenseitige Unterstützung gibt es trotzdem, auch von der älteren Generation. Der Riss verläuft eher zwischen denen, die die Probleme in Hongkong sehen, und denen, die ihre Augen davor verschließen und noch immer so tun, als würden sie in einer materialistischen Gesellschaft leben, in der sie ihr Leben genießen können.

Das Phänomen von Fake News in den sozialen Medien zeigt ganz gut, dass Peking die Kontrolle über Hongkong möchte. Für uns ist das kein so großes Problem, es gibt inzwischen zahlreiche Telegram-Gruppen, in denen die Fakten sofort gecheckt werden. Viel schlimmer ist, dass sich Polizisten seit Kurzem undercover unter die Demonstranten mischen. Damit schüren sie Misstrauen unter uns, jeder fragt sich, ob der Typ neben einem in Wahrheit Polizist ist.

Ich glaube, China wird versuchen, die Proteste bis zum 1. Oktober zu beenden, dem 70-jährigen Bestehen der Volksrepublik. Niemand weiß, ob wir am Ende gewinnen werden oder ob unser Widerstand nur zu größerer Vergeltung von China führen wird. Aber solange wir hier sind, müssen wir Widerstand leisten – denn das ist alles, was wir tun können."

Gwen, 26, studiert Pädagogik und demonstrierte bereits 2014 für freie Wahlen

"Als ich ganz vorn bei den Protesten mitgelaufen bin, war ich wütend auf die Polizei. Klar, wenn wir aggressiver vorgehen, haben auch sie eine Ausrede dafür, mit Gewalt zu antworten. Aber es fühlt sich an, als hätten wir keine andere Wahl: Wenn wir friedlich auf die Straße gehen, ändert sich nichts. Radikalerer Protest mag vielleicht nicht die richtige Wahl sein, aber ich denke, es ist die einzige, die wir haben.

Ich dachte eigentlich, meine Familie würde mich unterstützen, aber das stimmt nicht. Stattdessen kam es zum Streit, meine Mutter bezeichnete mich als Randaliererin. Wir reden deshalb nicht mehr über Politik. Ich glaube, meine Familie will nur Ärger vermeiden und in Frieden leben, deshalb halten sie sich heraus.

Diese Bewegung verbindet junge und alte Menschen, die gemeinsam kämpfen. Mein Vater flüchtete nach dem Tiananmen-Massaker aus China hierher, als Hongkong noch eine britische Kolonie war. Das Auslieferungsgesetz würde Hongkong quasi zu China machen.

Es geht um etwas, das uns alle betrifft. Auch wenn Carrie Lam sagt, das Auslieferungsgesetz sei 'tot' – ich glaube ihr nicht. Wir fordern die vollständige Rücknahme des Gesetzes, aber dazu kam es bisher nicht.

Ich fürchte mich vor weiterer Einmischung von China. Wir gehen bereits davon aus, dass das chinesische Militär nach Hongkong kommt. Und wir bereiten uns darauf vor, dass jemand von uns im Kampf sterben wird."

*Name von der Redaktion geändert