Brustverkleinerung mit 18: "Was mehr schmerzte als mein Rücken waren die Blicke und Sprüche"

Große Brüste gelten als DAS Symbol für Weiblichkeit. Seit meinem 16. Lebensjahr wollte ich allerdings nichts mehr, als meine 80 DD-großen Brüste zu schrumpfen – und zwei Jahre später habe ich mir diesen Wunsch mit einer Brustverkleinerung auch erfüllt.

Lange war es mir peinlich, über die Operation zu sprechen. Niemand sollte wissen, dass und vor allem warum ich mich in so jungem Alter unters Messer gelegt hatte. Dabei geht es unglaublich vielen Frauen wie mir.

Brustverkleinerungen sind eine der häufigsten Schönheitsoperationen.

Im Jahr 2017 ließen sich laut International Survey on Aesthetic Procedures (ISAPS) etwa 16.000 Frauen in Deutschland die Brüste verkleinern, damit ist der Eingriff unter den Top Ten der häufigsten Schönheitsoperationen – wobei man dabei von einer reinen Schönheitsoperation wohl kaum reden kann.

Zu Beginn meiner Pubertät war ich zwar noch stolz darauf, dass meine Oberweite größer war als die aller meiner Freundinnen. Ich bemerkte aber schon bald, wie sie mich zunehmend in meinem Alltag einschränkte. Hatte ich mich früher im Sportunterricht noch stark engagiert, fielen mir die Sportübungen immer schwerer. Ich schämte mich plötzlich für meinen Körper. Wenn ich nur an die Blicke der anderen, vor allem der Jungs, dachte, hätte ich mich am liebsten jedes Mal krank gemeldet. Das tat ich zum ersten Mal, als ich am Abend vor der Sportstunde bemerkte, dass mir mein Sport-BH nicht mehr passte. Ohne ihn Turnübungen machen oder Fußball spielen? Unmöglich.

Auch meine Garderobe machte in der Zeit einen starken Wandel durch.

Ich war es leid, dass mir Männer auf der Straße auf die Brüste starrten und mir ab und zu Sprüche hinterherriefen, die ich am liebsten sofort vergessen wollte.

Deshalb tauschte ich enge Sweatshirts gegen Oversize Pullover – mein Sport-BH begleitete mich jetzt auch im Alltag. In den Sommerferien traute ich mich kaum noch, im Bikini ins Meer zu springen – der Weg über den Strand war für mich unerträglich.

Als ich mir einmal gemeinsam mit meiner Mutter im Bikini ein Eis kaufen wollte, rief mir ein alter Mann etwas hinterher. Ich hatte nicht verstanden, was er gesagt hatte, aber meine Mutter lief ihm nach und schrie ihn an. Ich wusste deshalb, dass es etwas Schlimmes gewesen sein musste, wollte aber nicht, dass sie es mir erzählte. Diese Situation ließ mich noch Wochen später nicht los.

Je mehr meine Brüste weiter wuchsen, desto mehr schmerzte auch mein Rücken. Ich gewöhnte mir eine ungesunde, nach vorn gebeugte Haltung an – nicht nur um meine Oberweite etwas zu verstecken, sondern auch wegen ihres Gewichts. Aus demselben Grund begannen auch irgendwann die Träger meiner BHs in meine Haut einzuschneiden.

Als es im Alter von 16 für mich immer unerträglicher wurde, suchte ich im Internet nach Lösungen für mein Doppel-D-Problem und fand: die Brustverkleinerung.

Die Reaktion meiner Mutter darauf, dass sich ihre Teenager-Tochter operieren lassen möchte, hatte ich mir nicht gerade positiv vorgestellt. Tatsächlich lautete ihre Antwort aber in etwa: Wenn du das wirklich willst, unterstütze ich dich dabei.

Von meiner Hausärztin, die mich in meinem Vorhaben unterstützte, ging ich zum Orthopäden, der mir Krankengymnastik verschrieb, und schließlich zu meiner Frauenärztin.

Da mir die beiden Ärzte zuvor sehr zu der Operation geraten hatten, war ich positiv gestimmt.

Aber meine Frauenärztin hatte eine andere Meinung.

"Sie wissen schon, dass dadurch wahrscheinlich Ihre Fähigkeit, Kinder zu stillen, wegfällt? Warten Sie damit bis nach Ende Ihrer Familienplanung." In diesem Moment fiel für mich eine Welt in sich zusammen. Ich hatte mich so sehr auf mein Leben nach der Operation gefreut – und das rückte jetzt 30 Jahre nach hinten.

Zufällig hatte meine Mutter am gleichen Tag einen Termin bei einem anderen Frauenarzt und nahm mich dahin mit, um eine zweite Meinung einzuholen. Er sagte, dass es nur in sehr seltenen Fällen dazu kam, dass eine an der Brust operierte Frau überhaupt nicht mehr stillen konnte.

Dies bestätigt auf Nachfrage auch Torsten Kantelhardt, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie.

"Mütter müssen in vielen Fällen zwar zufüttern, die Stillfähigkeit bleibt aber in den allermeisten Fällen zumindest teilweise erhalten", so Kantelhardt.