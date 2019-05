In diesem Minenfeld aus wissenschaftlichen Studien und emotionalen Behauptungen hat die SPD-Politikerin Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, nun eine erstaunliche Lagerwahl getroffen: Sie stellte sich auf die Seite der Homöopathie. In einer Pressemeldung wird sie als Schirmherrin des diesjährigen "Deutschen Ärztekongress' der Homoöpathie" angekündigt, der vom 29. Mai bis zum 1. Juni in Stralsund stattfinden wird.

Wie lautet die Kritik an der Homöopathie?

Für homöopathische Heilmittel werden Wirkstoffe so stark verdünnt, dass sie wissenschaftlich nicht einmal mehr nachgewiesen werden können. Schon das 20-malige Verdünnen im jeweiligen Verhältnis 1:10 führe zu einer Wirkstoffkonzentration wie eine Tablette Aspirin im kompletten Ozean, rechnet das Erklärmagazin "kurzgesagt" vor. In der Homöopathie wird häufig sogar noch deutlich stärker verdünnt: so stark, dass teilweise nicht ein einziges Molekül vom Wirkstoff übrig bleibt. (Süddeutsche)