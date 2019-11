Junge Parteimitglieder sind davon zunehmend genervt. So wie Tim Demisch. Der 19-Jährige hatte deshalb für den Parteitag am Wochenende einen Antrag gestellt, der sich gegen Homöopathie als Kassenleistung ausspricht. Mehr als 250 Unterstützerinnen und Unterstützer kamen zusammen – so viele wie für keinen anderen Antrag in der Parteigeschichte.

Aber es gab auch Gegenwind. Die Parteispitze wollte einen Streit unbedingt vermeiden. Über den Antrag wird nun doch nicht abgestimmt – stattdessen soll eine Fachkommission bis Ende 2020 einen Kompromiss erarbeiten (taz). Die Delegierten müssen diesem Vorschlag auf dem Parteitag aber noch zustimmen.