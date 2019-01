Lange dachten große Filmstudios, Frauen als Hauptfiguren seien an der Kinokasse Gift. Mittlerweile ist es so, dass nicht mehr Männer immer die Hauptrolle spielen müssen – auch Frauen dürfen in Komödien, Actionfilmen oder Dramen die wichtigste handelnde Figur sein. Und deren Filme sind im Schnitt sogar erfolgreicher (bento).

Eine neue Studie über Vielfalt in Hollywood zeigt nun: Es geht voran – aber nicht für Frauen.

Die University of Southern California’s Annenberg untersucht seit 2007 einmal jährlich, wer in Hollywood bei den erfolgreichsten Filmen Regie führt. Wie vor elf Jahren bleibt es auch jetzt dabei: Hollywood ist vor allem weiß und männlich. Allerdings tut sich was.