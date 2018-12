Gerechtigkeit

Rechte Gewalt bei Demonstration gegen UN-Migrationspakt in Brüssel

Was ist passiert?

Rechte Gruppen sind in Brüssel gegen den UN-Migrationspakt auf die Straße gegangen. Bei dem Protest in der Nähe der EU-Kommission warfen Demonstranten Steine und Gegenstände. Die Polizei ging mit Tränengas und einem Wasserwerfer gegen die Täter vor und versuchte, die Teilnehmer auseinanderzutreiben, berichtete ein Korrespondent der Nachrichtenagentur Belga.

300 bis 400 der Demonstranten versuchten laut Belga, in das Gebäude der EU-Kommission einzudringen. Mindestens 90 Menschen wurden zeitweise in Gewahrsam genommen, wie die Polizei der Nachrichtenagentur Belga mitteilte. Die Staatsanwaltschaft beschuldigte sechs Verdächtige konkreter Straftaten wie Sachbeschädigung, Widerstand und Drogenhandel und wollte sie zumindest über Nacht festhalten. Über ihr weiteres Verfahren soll voraussichtlich am Montag entschieden werden.

Weshalb wurde demonstriert?

An dem "Marsch gegen Marrakesch" gegen den am vergangenen Montag in Marokko gebilligten UN-Pakt hatten nach Polizeiangaben etwa 5500 Menschen teilgenommen. Sie forderten Belga zufolge Vorrang "für das eigene Volk", geschlossene Grenzen und den Rücktritt des beligischen Regierungschefs Charles Michel. Organisiert wurde die Demo von mehreren rechten und rechtsextremen flämischen Gruppen.