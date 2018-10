Gerechtigkeit

GroKo-Klatsche bei der Hessenwahl – Grüne räumen ab

CDU trotz Verlusten stärkste Partei, Grüne und SPD liefern sich knappes Rennen um den zweiten Platz.

Bei der Landtagswahl in Hessen haben die beiden Parteien der Großen Koalition in Berlin, CDU und SPD, heftige Verluste erlitten. Für beide war es das schlechteste Ergebnis in Hessen seit Jahrzehnten. Seit der letzten Landtagswahl haben beide zusammen rund 20 Prozent verloren.

Der SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel sagte direkt nach der Wahl: