Es ist 18 Uhr, in der mittelhessischen Stadt Limburg treffen sich etwa fünfzig Politikerinnen und Politiker in der Kreisverwaltung, um gemeinsam auf die Ergebnisse der Landtagswahl zu warten. Unter ihnen stehen, hinten links in der Ecke des schmucklosen Gemeindesaals, eine Handvoll Frauen und Männer in billigen grauen Anzügen und roten Krawatten. Sie sind Mitglieder der Partei "die Partei".