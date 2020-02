Jana Tereik

Jana Tereik wurde 1984 in Duisburg geboren und studierte Germanistik und Philosophie an der Universität Heidelberg. Anschließend verbrachte sie ein Jahr als Visiting Research Fellow am King’s College London. Nach der Promotion an der Universität Hamburg am Institut für Germanistik arbeitet sie seit 2014 als Sprachwissenschaftlerin an der Universität Vechta.