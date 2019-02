2.

"Kicher einfach und schlag seine Hand weg."

Anna schreibt, sie habe widersprochen und sich gegen die ungewollten Annäherungen gewehrt. Sie habe sogar am Set eine "ernsthafte Unterhaltung" mit einer Kollegin darüber geführt – holte sich also Unterstützung, was an sich eine gute Idee ist. Doch die Reaktionen darauf seien furchtbar gewesen.

Hoffman habe durch den Raum gebrüllt: "Anna, zerreißt du dir über mich das Maul? Komm her!" und: "Du denkst also, ich sei ein sexistisches Schwein?!" Alle hätten daraufhin nur gelacht. Und Anna beschreibt in ihrem Tagebuch:

"Meine Vorgesetzte sagte, ich hätte es nicht so zu einem Thema machen sollen. Aber das habe ich doch gar nicht. Er hat es zum Thema gemacht!"

Sie habe außerdem gesagt, Anna solle einfach kichern und seine Hand wegschlagen, falls es wieder passiert. Aber, so Anna: "Dann fühle ich mich am billigsten. Das wirkt wie: 'Oh, es gefällt ihr'."

3.

Entspann dich doch, lass es nicht an dich ran.

Genau diese Ratschläge ihrer damaligen Chefin hatte Anna schon sehr oft in verschiedener Form gehört. Sie müsse halt lockerer werden und abgebrühter. Dürfe solche Situationen nicht ernst nehmen. Aber: Wenn sich eine Situation falsch anfühlt, dann muss man das ernst nehmen. Und darf auch sehr gerne mal "unlocker" sein und sich darüber empören.

Doch genau das wurde Frauen vor allem in der Vergangenheit oft aberzogen. Und auch heute gelten Frauen, die ihre Meinung sagen und nicht alles hinnehmen, häufig als "zickig" oder "unentspannt", während Männern bei solchem Verhalten eher Stärke nachgesagt wird.