Der "Guardian" nannte Menschen wie Christian und Natalie mal "Armutsdarsteller" und Formate wie dieses "Armuts-Pornos". (Guardian)

Aber schon wird bei "Armes Deutschland" Udo gegengeschnitten. Auch er ist arm, arbeitet aber Vollzeit als Altenpfleger und hat viel zu wenig Zeit, sich um seinen Sohn zu kümmern. Es folgt ein Großelternpaar, das seinen Enkel großzieht - mit 1056 Euro im Monat. Und Martina, die "bei einem Vorstellungsgespräch alles geben will".



Die RTL2-Serien leisten etwas, was kaum eine 37-Grad-Reportage oder Anne-Will-Runde tut: Ihre Protagonisten dürfen mehr sein als ihr monatliches Budget. Sie dürfen unsympathisch und egoistisch sein oder hingebungsvolle Väter. Sie dürfen falsche Entscheidungen treffen, die wir vor dem Bildschirm verurteilen.



Sie sind nicht die am Leben scheiternden Schluffis aus den Öffentlich-rechtlichen: schüchtern, grundsympathisch und immer ein bisschen langsam im Kopf. Bemitleidenswert und maximal unschuldig.

Wir sprechen dem Hartz-IV-TV ab, dass es mit Stilmitteln arbeitet. Mit denselben, wie jede Netflixserie: Übertreibung, überzeichneten und fehlbaren Charakteren und einer Dramaturgie. Und wir sprechen denen, die zuschauen, ab, dass sie das wissen.

In einer Studie haben Forscher dreier britischer Universitäten mit homogenen Frauengruppen (arm, bürgerlich, weiß, nicht-weiß) "Frauentausch" geschaut. Selbst die Forscher waren überrascht, wie ähnlich die Sendung gesehen wurde. Die Zuschauerinnnen, gleich welcher Herkunft, abstrahierten und reflektierten, bezogen das Gesehene auf ihr eigenes Leben und sozialpolitische Debatten. (Studie)



Natürlich hat die Privat-TV-Industrie eine dunkle Dimension. Immer wieder werden die Darstellerinnen ausgenutzt und erniedrigt, verletzt und verurteilt. (SPIEGEL ONLINE/FAZ/NDR). Das darf man nicht bagatellisieren oder negieren.

Aber auch die Annahme, alle Darstellerinnen müssten Opfer eines ausbeuterischen Systems sein, ist ein Stigma.



Wir verkennen, dass die Hartz-IV-TV-Sendungen hochpolitisch sind.

Da ist die Frage nach dem Wert der Arbeit. Selbst in der Geschichte vom "Ich nehme lieber Hartz IV"-Christian und der rauchenden, schwangeren Natalie steckt diese Nuance. Was schuldet Christian der Gesellschaft? Ist es okay, nicht zu arbeiten? Ist es okay, Arbeit abzulehnen, weil er sich mehr wert ist als den 500-Euro-Job seines besten Kumpels?

Und da ist der Umgang mit dem Stigma der Armut. Studien sagen, Armut führt zu schlechterer Gesundheitsvorsorge. Zu wissen, was gesund ist, ist eine Frage der Bildung. Darf Natalie in der Schwangerschaft rauchen? Wer mal mit Kippe und Kinderwagen unterwegs war, kennt die urteilenden Blicke. Aber solche gesellschaftliche Ächtung prallt an Natalie vielleicht ab. Die kennt sie als Sozialhilfeempfängerin nämlich: