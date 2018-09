Was hat Hans-Georg Maaßen gemacht, dass über seine Entlassung beraten wurde?

Ausgangspunkt der aktuellen Diskussionen waren Maaßens Äußerungen in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung, er zweifle die Hetzjagden in Chemnitz an. Ein Video, das einen Angriff auf ausländisch aussehende Menschen zeigt, halte er für nicht glaubwürdig. (bento)

Die Äußerungen warfen Fragen auf: Ist Deutschlands oberster Verfassungsschützer schlecht informiert, stellt er die Bedeutung der Ereignisse wirklich infrage – oder will er sogar eine ohnehin brisante Lage befeuern? Journalisten zeigten schnell, dass das Video authentisch ist. Aus verschiedenen Parteien wurden Rücktrittsforderungen laut. (bento)

Allerdings stand Maaßen schon lange vorher in der Kritik.

Bevor Maaßen 2012 der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz wurde, war er bereits seit 1991 im Bundesinnenministerium. Dort leitete er ab 2008 die Unterabteilung für Terrorismus-Bekämpfung. Er hatte sich auch einen Namen als Experte für Ausländerrecht gemacht. (SPIEGEL ONLINE)

Den Posten als Präsident des Verfassungsschutzes bekam er, nachdem ein Skandal das Amt erschüttert hatte: Die rechtsextreme Terrorgruppe NSU hatte jahrelang unentdeckt in Deutschland morden konnte. Im Anschluss wurden beim Verfassungsschutz Akten über Rechtsextreme geschreddert (SPIEGEL ONLINE).

Daraufhin bekam Maaßen den Posten, das Vertrauen in das Bundesamt war aber bereits gestört.

In seiner Tätigkeit als Verfassungsschutzpräsident wurde