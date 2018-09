Gab es in Chemnitz rechtsextreme Hetzjagden oder nicht? Über diese Frage wurde zuletzt tagelang diskutiert – vor allem deshalb, weil Verfassungsschutz-Präsident Maaßen entsprechende Berichte in Zweifel gezogen und von möglichen Falschinformationen gesprochen hatte (bento). Nach tagelanger Kritik und Rücktrittsforderungen hat sich Maaßen am Montag gegenüber der Politik erklärt. In einem mehrseitigen Bericht, der an das Innenministerium und das Kanzleramt ging, soll er seine Bewertung der Ereignisse begründet und teilweise relativiert haben.