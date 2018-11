Was war vorher passiert?

Fast wäre es Anfang September zum Bruch der Koalition in Berlin gekommen, Hintergrund dafür war der Streit um Maaßen. Dieser hatte gesagt, er kenne "keine belastbaren Informationen", die darauf hiniesen, dass in Chemnitz Hetzjagden auf Ausländer stattgefunden hätten. Stattdessen gebe es "gute Gründe" dafür, dass es sich bei einem entsprechenden Video "um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken".

In Chemnitz war am 26. August ein 35-jähriger Deutscher erstochen worden. Tatverdächtig sind Asylbewerber. An den Tagen danach war es in der Stadt zu rechtsextremen Ausschreitungen gekommen.