Wie kam es dazu?

Eine Rede hat Maaßens Ende besiegelt. Gehalten hat Maaßen die Rede vor europäischen Geheimdienstchefs bereits am 18. Oktober in Warschau. Einige Äußerungen seien "inakzeptabel" gewesen, sagte Seehofer am Montag. "Vor diesem Hintergrund ist eine Zusammenarbeit nicht mehr möglich." (SPIEGEL ONLINE)

Von Maaßen war sie als Abschiedsrede vor den anderen Geheimdienstchefs gedacht, weil er nach der Affäre als Sonderberater ins Innenministerium wechseln sollte. Jetzt wurde sie zur Abschiedsrede.

Worum ging es in der Affäre?

In Chemnitz war am 26. August ein 35-jähriger Deutscher erstochen worden, danach kam es zu Protesten und rechtsextremen Übergriffen. Maaßen bezweifelte damals die Echtheit eines Videos, das eine ausländerfeindliche Attacke auf Migranten zeigt, und sprach unter anderem von "gezielten Falschinformationen". In der Rede in Warschau wiederholte er diese Behauptung.