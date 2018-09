Allerdings: Kretschmer hatte in einer Regierungserklärung am Mittwoch gesagt, es sei klar, dass es in Chemnitz "keinen Mob, keine Hetzjagd und keine Pogrome" gegeben habe (bento). Zu dieser Aussage steht die sächsische CDU offenbar nach wie vor. Auf Facebook veröffentlichte sie nun diesen Ausschnitt der Rede mit der Aufforderung, das Video zu teilen, sollte man gleicher Meinung sein.