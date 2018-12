Aber es gibt natürlich auch ganz praktische Herausforderungen. Ich arbeite, ich studiere, ich habe locker eine 40-Stunden-Woche. Diese Herausforderung meistert man nur im Team, mit Hilfe von anderen – zum Beispiel meiner Schwester und anderen Aktivisten und Aktivistinnen.

Was ist dein persönlicher Wunsch für 2019?

Ich möchte, dass wir endlich Gleichberechtigung zwischen allen hier lebenden Menschen schaffen, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Geschlecht, der sexuellen Orientierung und Co. Wir brauchen mehr Vielfalt in unseren politischen Institutionen. Nur so können wir alle Stimmen fair repräsentieren.