"Algorithmen erschüttern": Was "Fridays for Future" für den globalen Streiktag plant

Wir haben uns umgehört – von Indien bis Uganda.

Vanessa Nakate hat viel zu tun. Am Freitag findet der fünfte globale Klimastreit von "Fridays for Future" statt – Aktivistinnen und Aktivisten aus aller Welt wollen ihren Protest auch in Zeiten von Corona sichtbar machen. Auch in Uganda, der Heimat von Vanessa. "Die meisten haben gerade echt andere Sorgen", sagt sie am Telefon, "aber wir müssen weiterhin vor den Gefahren der Klimakrise warnen".

Die 23-Jährige gehört zu den bekanntesten Gesichtern der "Fridays for Future"-Bewegung in Afrika. Im Januar war sie Mitglied einer Delegation auf dem Weltwirtschaftsform in Davos – und wurde international bekannt, als sie als einzige Schwarze aus einem Pressefoto geschnitten wurde (SPIEGEL). "Ihr habt nicht nur ein Foto gelöscht. Ihr habt einen Kontinent gelöscht", twitterte Vanessa damals.

"Fridays for Future" verlagert seinen Protest ins Netz

Nun will sie dafür sorgen, dass ihr Kontinent beim globalen Klimastreik wahrgenommen wird. Und zählt ihre digitale Strategie auf: "Ich habe einen Podcast gestartet, in dem ich andere Aktivisten interviewe, ich poste regelmäßig Fotos und TikTok-Videos aus meinem Garten, die mich mit Streikplakaten zeigen. Und für den globalen Streiktag organisiere ich gerade einen Zoom-Call mit Jane Fonda." Die Hollywood-Schauspielerin engagiert sich seit Jahren für den Klimaschutz. Vanessa hofft, durch ihre Berühmtheit ein bisschen Aufmerksamkeit für die Sache zu bekommen.