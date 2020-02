Gleichzeitig sind die Shishabars in den Medien und in der Politik aber auch immer als bedrohlicher Ort dagestellt worden. Dieser ganzen Szene wurde so eine Verruchtheit und Gefährlichkeit angehaftet – dabei ist es für uns einfach nur ein sicherer Rückzugsort. Klar gibt es Kriminelle, die ihre Geschäfte in Shishabars machen. Aber das Rockermilieu hat zum Beispiel auch seine Kneipen. Da würde doch auch niemand auf die Idee kommen, alle Eckkneipen pauschal als gefährlich abzustempeln.

Ich wohne in Steglitz direkt über einer Shishabar. Dort gab es kürzlich eine Razzia. Die Polizei rückte mit mehr als sieben Wagen an. Als ich fragte, warum das passiert, meinten die Beamten nur, sie dürften nichts sagen. Die komplette Straße wurde abgesperrt, es fühlte sich irgendwie übertrieben und abschreckend an. Am nächsten Tag hatte die Shishabar dann wieder offen, als sei nichts gewesen.