Selahattin: "Wäre Sedat im Keller gewesen, als der Täter kam, dann wäre das nicht passiert. Hätte Corona eine Woche früher begonnen, wäre der Laden zu gewesen. Dann würde mein Sohn heute leben."



Emiş: "Ich will alles wissen. Wer Schuld hat. Wer die Versäumnisse zu verantworten hat, soll bestraft werden.

Bei uns zuhause ist alles noch so, wie es war. Sein Bett, sein Schrank. Es wird auch so bleiben."



Selahattin: "Alles ist da, alle sind da, aber Sedat ist nicht da."

Emiş: "Am 19. jeden Monats treffen wir uns an den Gräbern unserer Kinder und den Tatorten. Das wird immer so weitergehen. Auch am 22. August, ein halbes Jahr nach den Anschlägen, wird es Demos geben. Es ist wichtig, dass Menschen demonstrieren.

Die in Hanau begrabenen Opfer haben ein Ehrengrab. Ich möchte das auch für meinen Sohn, in Dietzenbach. Er ist auch hier gestorben."



Selahattin: "Viele sagen zu mir: 'Dein Sohn ist ein Märtyrer. Er ist im Kampf gegen Rassismus gestorben.' Er war unschuldig. Ich glaube, dass er jetzt im Paradies ist."

Emiş: "Wenn ich auf dem Friedhof bin, scheint immer direkt von oben die Sonne auf sein Grab. Die Blumen glänzen, es steigt ein wunderbarer Geruch auf. Für mich ist das ein Zeichen."

Emiş und Selahattin Gürbüz haben viel geweint während dieses Gesprächs. Wenn sie über Sedat sprechen, wer er war und für sie immer noch ist, werden ihre Gesichter ganz weich. Wenn es darum geht, was bleiben soll, wirken sie jedoch entschlossen.

Emiş: "Ich höre jeden Tag Sedats Sprachnachrichten. Ich höre sie und schaue dabei Bilder von ihm an. Es ist das einzige, was von ihm geblieben ist. Sprachnachrichten, Bilder, seine Kleidung.



So etwas soll nie wieder passieren. Die Behörden sollen tun, was getan werden muss. Damit Eltern keine Kinder mehr verlieren. Niemand soll erleben, was wir erlebt haben. Es ist unerträglich."