Gerechtigkeit

"Sie wollte doch nur Pizza holen, für die Kinder"

Filip Goman über seine Tochter Mercedes Kierpacz, die ihm bei dem Anschlag in Hanau genommen wurde.

Filip Goman hat viel Gewicht verloren in den vergangenen Monaten; seine Augenlider sind geschwollen. Als er den Raum betritt, entschuldigt er sich für seine Verspätung: Die Schlafmittel, die ihm verschrieben wurden, wirkten nicht mehr so wie am Anfang. Und wenn er nachts noch welche nähme, dann fiele es ihm schwer, am Leben teilzunehmen. Überhaupt fiele ihm alles schwer: Er vergesse so viel, dauernd, sein Kopf mache nicht mehr richtig mit.

Goman kehrt immer wieder zu dieser Nacht zurück, zu dem 19. Februar. Seine Tochter, Mercedes Kierpacz, wurde in einem Kiosk wenige Meter von ihrer Wohnung entfernt von einem Rassisten erschossen. Sie wollte Pizza holen. Während er davon erzählt, wirkt es, als sehe er alles immer wieder vor dem inneren Auge. Der Schmerz sitzt so tief, dass man den Eindruck bekommt, der ganze Mensch sei geschunden, jemand, der bei jeder Berührung, jeder Frage, zusammenzuckt.