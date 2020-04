Uni und Arbeit

Pfarrerin über Ostern im Internet: "Online wird der Glaube beliebig"

Nina-Maria erzählt im Interview, wie sie in der Coronakrise Gottesdienste feiert. Und warum das zugleich Chance und Gefahr ist.

Nina-Maria Mixtacki sitzt im Schneidersitz auf dem Boden, neben ihr liegen bunte Kissen, über ihr hängen ein paar Lampions. "Gottesdienst im Erker", heißt das Video, das sie am vergangenen Sonntag bei YouTube hochgeladen hat. Die 31-Jährige ist Pfarrerin in Mittweida, einer Kleinstadt in Sachsen. Seit das Coronavirus die Menschen in Deutschland zwingt, zu Hause zu bleiben, hat sich ihre Arbeit verändert: Gottesdienste in der Kirche sind verboten, stattdessen muss Nina-Maria auf YouTube und Instagram ausweichen, auch an Ostern.

Im Interview erklärt die Pfarrerin, warum die Umstellung auch eine Chance ist. Und warum man nach Corona trotzdem aufhören sollte, Gottesdienste im Schlafanzug zu streamen.

Nina-Marias "Gottesdienst im Erker" bei YouTube