Am 19. Februar 2020 erschoss ein rechtsextremistischer Attentäter neun ihm unbekannte Menschen, tötete anschließend seine Mutter und beging dann Suizid.



Die Familien der neun Opfer sind traumatisiert. Die meisten von ihnen suchten noch in der Nacht des Anschlags an den Tatorten nach ihren Kindern, Geschwistern, Cousins und Cousinen. Erst als die Polizei die Namen der Toten in den frühen Morgenstunden bekannt gab, hatte ihr Warten ein Ende.