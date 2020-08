Saida: "Wir wollen wissen, was passiert ist. Niemand wacht morgens auf und beschließt, Menschen umzubringen. Niemand wird als Rassist geboren. Da muss etwas vorangegangen sein. Es gab Warnsignale. Warum gibt man so einem Menschen eine Waffe in die Hand?"

Keiner der drei nennt den Namen des Attentäters während des Gesprächs.

Saida: "Warum hat man ihn ignoriert, bis es eskaliert ist? Das möchte ich wissen. Da müssen Dinge schief gelaufen sein. Und dafür muss jemand die Verantwortung übernehmen. Momentan tut das keiner."

Etris: "Viele Deutsche entschuldigen sich bei uns. Das ist nicht nötig. Wir sind nicht sauer auf Deutsche. In den Medien wird gerne verallgemeinert, wenn sich ein islamistischer Attentäter in die Luft sprengt, wird dem Islam die Schuld gegeben. So etwas wollen wir nicht machen. Wir haben in Deutschland viel mehr gute Erfahrungen als schlechte Erfahrungen gemacht. Kein Deutscher muss sich rechtfertigen für das, was passiert ist."

Mir Salam: "Aber diese Tat ist jetzt Teil der Geschichte von Hanau. Das soll nicht vergessen werden."

Saida: "Es wird überlegt, ob ein Denkmal für den Anschlag errichtet wird. Das fänden wir schön. Die Menschen sollen es sehen und hinterfragen, was an diesem 19. Februar in Hanau passiert ist."