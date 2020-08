Vaska und Kaloyan wohnten in Erlensee, etwa 7 Kilometer von Hanau entfernt. Kaloyans Frau und sein Kind lebten eine Zeit lang mit ihnen dort, kehrten aber wieder zurück nach Bulgarien. Kaloyan wollte bleiben.

"In Bulgarien sind wir zusammen aufgewachsen, unsere Väter sind Brüder, wir waren Nachbarn. Kaloyan hat immer alle gegrüßt, hat mit den Leuten gelacht. Und er hat immer gegessen. Er liebte es, zu essen, egal was du ihm gegeben hast. Gekocht hat er aber nie. Ich erinnere mich an ein einziges Mal, das ist schon Jahre her. Sein Bruder war in Deutschland zu Besuch. Er hat für uns Fleisch mit Kartoffeln und Tomatensoße gekocht. Danach hatten wir alle Bauchschmerzen."