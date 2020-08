Niculescu: "Vili war unser einziges Kind. Wir wollten mehr Kinder, aber es hat leider nicht funktioniert. Wir haben ihm alles gegeben, all unsere Liebe, all die Wärme.



Wir alle haben immer viel gearbeitet. Iulia und ich arbeiten in einem Lager, wir fangen sehr früh an und kommen am frühen Nachmittag nach Hause. Vili hat manchmal bis abends zehn Pakete ausgefahren. Deshalb haben wir uns selten gesehen.

Als ich zum letzten Mal mit Vili in der Stadt war, wollten wir zusammen zum Friseur. Er hatte aber noch etwas in der Bank zu erledigen, also bin ich schon mal vorgegangen. Und während ich da saß, beim Friseur, kam er dazu und hat mich von hinten umarmt. Er war sehr fröhlich, und hat mich gefragt: 'Leben wir jetzt immer so, Papa?'