Derya lächelt bei dieser Beschreibung.

Derya: "Genau so war mein Mann, immer höflich, nicht nur als Busfahrer, er war einfach immer fröhlich."

Hayrettin: "Aber ich könnte das heute nicht mehr. Früher, wenn mich jemand wirklich wüst beschimpft hat, habe ich einfach die Polizei gerufen. Einmal kamen sie und haben gefragt, ob sie den Fahrgast rauswerfen sollen. Ich habe gesagt 'Passt schon, ich nehme ihn noch mit.' Und dann hat er weiter gemacht. Da habe ich die Polizei mit Lichthupe zurückgeholt, die haben den Mann rausgeworfen – und der hat auf der Straße weiter getobt. Ich frage Sie: Wer ist besser für Deutschland? Jemand wie mein Bruder, der hier friedlich lebt und Steuern zahlt und Arbeitsplätze schaffen will? Oder jemand wie der, der glaubt, Deutschland zu verteidigen?

Deutschland ist so ein schönes Land und es gibt hier viele gute Menschen. Aber ich sage es ihnen ehrlich, es fühlt sich manchmal an, als habe dieses Land nichts aus seiner Geschichte gelernt. So wirkt es auf uns, wenn wir nicht verteidigt werden, wenn man uns nicht schützt. Ich fange schon an, mich zu fragen, ob Deutschland uns einfach loswerden will. Was wollen die machen? Uns alle umbringen?"

Derya: "So denkt mein Mann mittlerweile. Ich sehe das anders. Ich bin hier geboren, Deutsch ist die Sprache, in der ich denke und spreche, ich sehe nicht ein, warum ich nicht hierhergehören sollte. Aber wir können auch nicht immer nur kämpfen. Wir sind am Ende unserer Kräfte. Dieser Mann, ich will seinen Namen nicht sagen, hat unser Leben zerstört. Mein Mann und sein Bruder waren sich so nah. Seit Fatihs Tod ist Hayrettin nicht mehr derselbe Mensch, die Trauer hat ihn so verändert. Ich weiß nicht, wie viele Ehen so etwas überleben.

Dieser Mensch hat uns nicht nur Fatih genommen. Er hat mir auch meinen Mann genommen und unseren Kindern ihren Vater. Ich kann nur beten, dass wir das überstehen."