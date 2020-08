Çetin spricht mit immer größerem Nachdruck, wird lauter, als wolle er sicher gehen, dass wirklich jeder ihn durch diesen Text sprechen hört.

"Als der Anschlag in Halle passiert ist, bei dem der Täter in die Synagoge reinwollte, da haben alle gesagt 'So etwas darf nie wieder passieren'. Einen Monat später hat Tobias schon wirre Anzeigen bei der Bundesanwaltschaft gestellt. Ich habe die Politiker hier in Hanau gefragt, wie es möglich ist, dass der nicht kontrolliert wurde. Wie jemand Waffen besitzen kann, der so etwas schreibt. Und sie haben mir geantwortet 'Wissen Sie, wie viel wirres Zeug jeden Tag bei uns ankommt?' Soll mich das etwa beruhigen? Dass überall stapelweise Briefe herumliegen, in denen detailliert beschrieben wird, wie man uns töten kann? Und Politiker nennen das 'wirres Zeug'?"