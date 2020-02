Was macht man, wenn der Strom weg ist? Nicht nur im eigenen Haus, sondern auch bei den Nachbarn, und deren Nachbarn, im Supermarkt, überall?

"Man kann sich gar nicht vorstellen, was das bedeutet", sagt Nicole. Am nächsten Tag, so erinnert sie sich heute, ging sie erst mal mit großem Rucksack zum Supermarkt und kaufte Batterien, Konserven und Brot. Aber ohne Strom keine Kasse.

"Die Mitarbeiter waren mit Block und Taschenrechner unterwegs und haben jeden einzelnen Kunden beim Einkauf begleitet." Und zum Glück hatte sie noch Bargeld zu Hause – denn Kartenzahlung fiel natürlich auch weg.