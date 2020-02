So zum Beispiel auch der 17-jährige Jan Niemand. Er ist Sprecher der Grünen Jugend in Pinneberg, organisiert aber auch bei "Fridays for Future" in Hamburg mit. Die Forderungen in der Klimapolitik seiner Mutterpartei findet er teilweise zu unambitioniert. "In manchen Bereichen merkt man, dass die Ziele der Grünen nicht konsequent genug sind, um das einzuhalten, was ich verfolge, und was auch 'Fridays for Future' verfolgt", sagt er. Seiner Mutterpartei wirft er vor, zu vorsichtig zu agieren, aus Angst, Wählerstimmen zu verlieren. "Dabei erkennen sie gar nicht, wie offen die Hamburgerinnen und Hamburger für konsequente Klimapolitik sind." So würde sich eine Mehrheit eine autofreie Innenstadt wünschen – eine Forderung, die die Grünen nicht mittragen.