"Wann seid ihr wieder sexy?": So watscht Minister Altmaier die deutsche Autoindustrie ab

Dieselst du noch – oder elektrisierst du schon?

Die deutsche Autoindustrie steht seit Jahren in Verruf. Während die Welt immer mehr auf Elektro-Autos setzen, hielten Unternehmen wie Volkswagen und Daimler lange am schädlichen Diesel fest. Schlimmer noch, sie testeten illegal Abgaswerte an Affen (bento) – und sprachen sich dann miteinander ab, um die Werte zu verschleiern.

Nun sollen die Autos nachgerüstet werden. Die Bundesregierung verhandelt mit den Unternehmen darüber, wer die teuren Ausbesserungen zahlen soll – damit am Ende nicht die Autobesitzerinnen und -besitzer auf den Kosten für ihre Dieselfahrzeuge sitzen bleiben.

Allerdings ist die Autoindustrie in Deutschland so mächtig, dass die Politik nachgibt. Bis jetzt. Denn jetzt sprach Wirtschaftsminister Peter Altmaier.

Altmaier war in Berlin zu einer Veranstaltung mit dem Volkswagen-Vorstandschef Herbert Diess sowie Dieter Zetsche von Daimler zusammengekommen.

Laut der "FAZ" verstanden sich alle drei anderthalb Stunden lang gut. Bis es aus Altmaier dann rausdonnerte: