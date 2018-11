"Fuck Yeah" – so nennt sich das Kollektiv, das sich dem schmuddeligen Ruf von Sexshops entgegenstellen will. Sie haben im Juli einen feministischen Sexshop in Hamburg eröffnet und wünschen sich vor allem eines: Dass sich Menschen, egal welchen Geschlechts und egal welcher sexuellen Orientierung, im Laden wohlfühlen. Und dass sie sich offen und ohne Scham über Sextoys informieren können.