Umweltschützerinnen und Aktivisten beteuern seitdem: Es gibt keinen Tunnel, also einen unterirdischen Gang mit einem Ein- und einem Ausgang. In einem Statement erklärten Mitglieder von "Hambi bleibt" ironisch, dass es aber einen alten Kühlkeller namens "Tofumine" gebe, in dem eine Kröte namens Gollum lebe. Auf Imgur findet sich eine wirklich gute Karikatur der Karte, die sich über den alten Schacht aus 2012 lustig macht.