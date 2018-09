Gespenstische Szenerie am #HambacherForst - überall Einsatzfahrzeuge, Polizeihubschrauber steht ununterbrochen in der Luft, schweres Räumgerät und Krankenwagen in Bereitschaft. Was soll hier heute passieren, Herr IM @hreul? Sieht nicht aus wie #RedenstattRoden pic.twitter.com/p8BUL2k9IO