Menschen auf Baumhäusern, Barrikaden, Polizisten in voller Montur, Bulldozer – im Hambacher Forst ist seit einigen Wochen viel los. Seit Donnerstagmorgen sind Polizeikräfte in dem Wald bei Köln im Einsatz, um mit der Räumung zu beginnen (bento). Aktivisten warnen vor Umweltzerstörung, der Energiekonzern RWE will dagegen, dass nach Jahren endlich etwas passiert.