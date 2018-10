Durchgesetzt haben sich die Protestierenden im Wald aber trotzdem nicht. Die Räumung des Waldes schreitet weiter voran – die Aktivistinnen kämpfen dagegen an, indem sie offenbar immer neue Baumhäuser bauen.

Bei Beginn der Räumarbeiten vor gut zwei Wochen war die Polizei von rund 60 Baumhäusern ausgegangen - bis zum späten Sonntagmittag wurden nach Polizeiangaben aber schon 77 geräumt und entfernt. Die Polizei hat deshalb am Montag ein Camp von Rodungsgegnern am Rand des Forstes auf Baumaterial durchsucht. Der Einsatz werde sicher "in den nächsten Tagen noch so weiterlaufen", sagte ein Sprecher.