Das ist auf Bildern zu sehen, die der Fotojournalist Jannis Große, 21, an einem Morgen im vergangenen Oktober gemacht hat. Sie zeigen Aktivistinnen und Aktivisten von "Ende Gelände". Die jungen Männer und Frauen besetzten an diesem Morgen den Bagger von RWE. Sie waren nur einige wenige von Tausenden Demonstrierenden, die gegen den Kohleabbau von RWE am Hambacher Forst protestieren.

Große ist Journalist, im Auftrag von bento sollte er berichten. Wir wollten wissen, wie der Protest gegen RWE abläuft. Für Journalisten ist in solchen Fällen auch interessant, wie Einsatzkräfte reagieren. Beobachten, was passiert, das ist in solchen Fällen unser Job. Damit sich die Öffentlichkeit unabhängig informieren kann und nicht einer der beiden Seiten glauben muss. Meist respektieren Polizistinnen und Polizisten unseren Job.