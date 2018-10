Am Samstag kamen nun Tausende in dem Gebiet um den Wald in der Nähe von Köln zu einer – zunächst verbotenen, dann doch erlaubten – Großdemo: 50.000 waren es, die den Etappensieg gegen RWE feierten, aber auch ihre Wut über die nordrhein-westfälische Landesregierung ausdrückten. Es sei "die mit Abstand größte Demo, die das Rheinische Braunkohlerevier je gesehen hat", sagte Dirk Jansen, Geschäftsführer des BUND Nordrhein-Westfalen. (SPIEGEL ONLINE)

Wie die Proteste am Hambacher Forst abliefen, und was Besucherinnen und Besucher der Großdemo bewegt hat, dort hinzugehen, siehst du oben im Video.

Mit Material von dpa