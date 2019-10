Auch in die Polizei habe ich nicht wirklich Vertrauen. Sie hatten den Neonazi dann zwar festgenommen, ihn aber schon am nächsten Tag wieder laufen lassen. Eine Freundin wurde ebenfalls schon mal attackiert. Am nächsten Tag traf sie ihre Angreifer im Supermarkt wieder.

Ich habe also immer erwartet, dass irgendwann etwas Größeres passiert – dass zum Beispiel jemand mit einem Messer in eine Synagoge rennt. Was mich nun schockiert hat, ist wie viele Waffen der Angreifer horten konnte! Ich habe mir das Video angesehen, er hatte eine Maschinenpistole und Granaten dabei.