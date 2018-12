Wir haben mit der Programmverantwortlichen des Kinos, Karin Leicher, telefoniert.

Als "linkes Kino" versteht Leicher das Haus nicht – anders als viele AfD-Mitglieder. "Wir finden, dass Filme ein Fenster zur Welt sein können. Der Film gehört einfach zur Geschichte", sagt Leicher zu bento. In den fünf Sälen läuft meistens das, was auch in anderen großen Kinos ausgestrahlt wird. "Der Junge muss an die frische Luft", "Mary Poppins" und "Aquaman" stehen aktuell auf dem Plan.

Einen Bildungsauftrag habe das Kino trotzdem: Mit Migranten, Schulklassen, Kitas und Frauenhäusern gebe es in ihrem Haus oft ähnliche Veranstaltungen. Einmal im Monat zeigt das Cinexx auch aktuelle "unterrichtsrelevante Filme" für Pädagoginnen und Pädagogen, ebenfalls mit freiem Eintritt. Über solche Gratisangebote hätten sich die Menschen bisher nicht beschwert.