Future

Smarter Anlegen: Entspannt zurücklehnen!

Ein Finanzkonzept, das genau in die Zeit passt: Beim Robo-Advisor übernehmen clevere Computerprogramme die Geldanlage – und richten sich dabei ganz nach den Vorstellungen der Sparer.





Einmal die Richtung vorgeben und dann auf Autopilot schalten: So stellen sich immer mehr Sparer die perfekte Geldanlage vor. Sparbuch und Festgeldkonto sind für sie in Zeiten von Niedrigzinsen längst keine Alternative mehr. Aber mit einem Bankberater regelmäßig Gespräche über die Chancen von Wertpapieren führen? Diese Vorstellung schreckt viele ab. Und ganz auf eigene Recherchen im Internet will sich wohlweislich auch nicht jeder verlassen.

Für diese Sparer bieten Robo­-Advisor, frei übersetzt: Roboter-Berater, eine smarte neue Art, Geld anzulegen. Mithilfe von Algorithmen steuern die digitalen Vermögensverwalter die Geldanlagen ihrer Kunden weitgehend automatisiert – exakt nach den Vorgaben der Sparer – und reagieren kontinuierlich auf Marktveränderungen. Um die persönliche Ausrichtung zu ermöglichen, ermittelt der Online-Berater zunächst anhand von Fragen das passende Anlegerprofil. Je nachdem, welchen Schwerpunkt der Nutzer bei seiner Geldanlage bevorzugt, empfiehlt der Algorithmus das passende Portfolio. So bietet bevestor als Tochter der Deka in seinem Anlagekonzept „Select“ fünf Portfolios mit unterschiedlichen Risikoausprägungen an. Diese Portfolios bestehen überwiegend aus passiven Indexfonds (sogenannten ETFs), die jeweils die Wertentwicklung eines börsennotierten Index nachbilden. Durch das zusätzliche Hinzufügen von Schwerpunktthemen wie Wasser, Industrie 4.0 oder Digital Lifestyle lassen sich die Portfolios bei bevestor sogar noch weiter individualisieren. Man kann darüber mit einem Anteil des Portfolios in Bereiche investieren, die einem persönlich wichtig sind.