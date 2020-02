Am Sonntag haben die Schweizer über das Bedingungslose Grundeinkommen abgestimmt – und sich dagegen entschieden. 78 Prozent lehnten die Initiative ab. ("Neue Zürcher Zeitung" )

In der Schweiz entscheidet das gesamte Volk regelmäßig in Abstimmungen über grundlegende politische Entscheidungen. Die Initiative zum Grundeinkommen wollte, dass die Politik über ein Gesetz nachdenkt, dass das Einkommen für jeden möglich macht. Eine konkrete monatliche Summe war noch nicht in Planung.