Der Grünen-Politiker hatte Sonntagmittag vermeldet, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesinnenminister Horst Seehofer mit sofortiger Wirkung von ihren Ämtern zurücktreten wollen. Grund sei ihr Scheitern "in der Flüchtlingsfrage". Als Quelle gab er in der ersten Version des Posts "dpa/BP" an.

dpa steht für die Nachrichtenagentur Deutschen Presse-Agentur, das BP für Boris Palmer.