622 Euro netto im Jahr – so viel sparen Haushalte mit über 65-Jährigen. Das liegt daran, dass die GroKo das Rentennivau bis 2025 stabilisieren will. Davon profitieren natürlich die Alten. Dass das Niveau stabil bleibt, wenn wir eines Tages in Rente gehen, darf bezweifelt werden.

Außerdem profitieren Senioren besonders von höheren Mütterrenten und der Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Letzteres liegt vor allem daran, dass alte Leute im Schnitt mehr verdienen als Junge.

2. Familien mit Kindern werden entlastet.

26-39-Jährige profitieren stark von den GroKo-Plänen – wenn sie Kinder haben. Union und SPD wollen die Kita-Gebühren reduzieren oder vielleicht sogar komplett abschaffen, an diesem Punkt ist der Koalitionsvertrag sehr vage gehalten. Außerdem soll das Kindergeld erhöht werden.

26-39-Jährige würden insgesamt mit bis zu 740 Euro im Jahr entlastet. In dem Durchschnittswert sind Haushalte mit und ohne Kinder eingerechnet.