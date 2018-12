Begeisterung sieht anders aus.

Als Andrea Nahles und viele andere Mächtige der SPD schon längst weg sind, auf dem Weg zur Vorstandssitzung in einem Berliner Hotel, steht Kühnert noch im Willy-Brandt-Haus. Für seine Unterstützer nimmt er eine Videobotschaft auf. Die Hände hat er hinten in den Taschen seiner weiten Jeans vergraben, den Rücken durchgedrückt, so steht er vor der Kamera, testet den Ton.