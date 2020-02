Auf einer selbst gebauten Holzpritsche sitzt Mohamed Reza. Der 47-jährige blickt mich skeptisch an. "Wir können über alles reden", sagt er. "Aber nicht über das Camp oder die Flucht. Das hat keinen Sinn", sagt er. Reza ist aus Syrien geflohen und seit mehr als einem halben Jahr in Griechenland. Er war in Idomeni, hat die Proteste, den Schlamm und den Medienhype dort mitbekommen. Dann die Räumung des Lagers und die Unterbringung in dieser Halle.

In dem Camp sollen sich Banden gebildet haben, es soll eine Vergewaltigung gegeben haben. Seitdem patrouilliert Polizei auf dem Gelände, die Stimmung bleibt angespannt. Das Essen ist eintönig, von einem selbst gebautem Falafelstand abgesehen. Egal in welches Camp ich weiterfahre, Softex wird als besonders schlechter Vergleich herangezogen.

Camp Moria, Lesbos

Aber es geht noch schlimmer: Auf der griechischen Insel Lesbos befindet sich das Camp Moria. Stacheldraht, Polizeibewachung, Kilometer weit vom nächsten Ort entfernt – schon optisch schreckt das Lager ab. Eigentlich für nur knapp 1000 Personen ausgelegt, beherbergt es mittlerweile mehr als 4000.

Vor den Toren von Moria treffe ich Sisiya Bande. Der 34-jährige ist aus Burkina Faso geflohen. "Hier in Moria ist es schrecklicher als in einem Gefängnis", sagt er. "Dort weisst du wenigstens, wann du wieder rauskommst." Im Camp gäbe es immer das gleiche Essen, oft sei es verdorben. "Viele müssen seit Monaten in Zelten und sogar auf dem Boden schlafen", sagt er. Die Atmosphäre im Camp ist aufgeheizt, die Wut unter den Flüchtlingen groß.